Nowa miłość Wojciecha Goli

Choć niektórym trudno zrozumieć, na czym właściwie polega fenomen programu Warsaw Shore, w którym rozrywkowi uczestnicy na własnym przykładzie pokazują, czemu nie powinno przesadzać z alkoholem, kontrowersyjne reality show okazało się niewątpliwym hitem. Nie da się też ukryć, że w ciągu siedmiu lat emisji większość uczestników zmieniła się nie do poznania. Niektórzy z nich z nieokrzesanych imprezowiczów przeistoczyli się w prężnie działających biznesmenów (i biznesmenki), wciąż robiąc wszystko, co w ich mocy, by przedłużyć swoje "pięć minut".