Wojciech Łozowski wspomina związek z Mariną Łuczenko: "To rozstanie było ciężkie, bo tam wszystko było ciężkie"

Wojciech Łozowski wspomina związek z Mariną Łuczenko

Po rozstaniu z Ewą z licealnych lat miałem rockandrollowy czas, żeby trochę się pobawić i skorzystać z bycia singlem. Wiedziałem jednak, że jak spotkam tę jedną, to odpalę swoje wszystkie rakiety romantyczne... No i to była Mara. Pamiętam, jak ją zobaczyłem. To był związek dzieciaków - ja miałem 24 lata, a Mara 20. To była piękna przygoda. Wspominam ten okres bardzo dobrze, nasze kariery dopiero rosły - powiedział w podcaście Żurnalisty.