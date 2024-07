Wojciech Szczęsny pierwszy raz o narodzinach córki. Mówił też o rodzicielstwie: "Ciężko jest nie rozpieścić dziecka, mając do tego narzędzia"

Wojciech Szczęsny pierwszy raz o córeczce. Urocze wyznanie sportowca

Bardzo podobne uczucie, płeć niewiele zmienia. Człowiek jest trochę bardziej świadomy tego, co dzieje się wokół niego przy drugim dziecku, troszkę mniej czuje się fajtłapą. Przy pierwszym uczysz się na błędach i słyszysz od żony jaki jesteś niezdarny. Teraz jestem dużo bardziej świadomy i tego, co robić, i swoich emocji. Cieszę się bardzo tym czasem - przyznał 34-latek.

Wojciech Szczęsny o przyszłości Liama. Chce, aby został piłkarzem?

On ma wybór i wybiera piłkę. Czuję się spełniony, nie potrzebuję, żeby syn spełniał moje marzenia (...). Naprawdę nie namawiam swojego syna na piłkę, namawiam, żeby przestał, bo on mnie wiecznie namawia do wspólnej gry. Mnie to cieszy, bo bycie autorytetem dla najważniejszej dla ciebie osoby na świecie jest ego łechczące - tłumaczył Wojciech Szczęsny.