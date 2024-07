Wojtek Gola pozuje w łóżku z młodszą o 15 lat ukochaną i pupilem. Uroczo? (FOTO)

Eee 53 min. temu zgłoś do moderacji 76 38 Odpowiedz

Sprawa aborcji powinna być oddzielona od rozwazan teologicznych, bo to kwestia wyłącznie medyczna! Życie zaczyna się w momencie poczęcia i jeżeli jakiś lekarz twierdzi inaczej to się po prostu kompromituje (była kiedyś taka "lekarka" w debacie w kanale zero). Śp. Profesor Dębski, który wykonywał aborcje, zawsze szczerze mowil na ten temat - czlowiek jest od poczecia! Natomiast odebranie czy to lekarzom czy posłom prawa do decydowania zgodnie z własnym sumieniem to cechą totalitaryzmu i w takich kategoriach traktuje descypline zarządzona przez Tuska w wlasnej partii. Łamanie kręgosłupów to cecha właściwa zamordystom, a godzą się na to ludzie bezideowi. Prawo do życia jest prawem najbardziej elementarnym, bo pozbawienie go w oczywisty sposób pozbawia innych praw!