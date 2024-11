Wojtek Gola zapewnia, że Sofi nie jest z nim dla pieniędzy: "Sama chce pracować. JEST AMBITNA!"

Jak to w show biznesie bywa, sporo emocji budzi różnica wieku między Wojtkiem i Sofi. Oni sami twierdzą jednak, że kompletnie jej nie odczuwają.

Wojtek Gola o młodszej ukochanej

W najnowszym wywiadzie z Pomponikiem Gola został zapytany o to, co sądzi o komentarzach internautów, którzy piszą, że Sofi jest z nim dla pieniędzy. Włodarz Fame MMA stanął w obronie ukochanej.

Ludzie tacy będą. Czy byłaby to Sofi, czy to będzie inna dziewczyna. Sofi nie jest taka. Nigdy mnie o nic nie prosi. Znam gości, którzy mówili, że "wiesz, stary, byłem z dziewczyną, która ode mnie wyciągała co chwilę torebki". Sofi nigdy mnie nie poprosiła, żebym coś jej kupił. Ona jest zaradna, sama sobie radzi. Zapisała się na śpiew, na tańce. Sama chce pracować, jest ambitna. Tylko ludzie tego nie wiedzą, zawsze będą oceniali powierzchownie.