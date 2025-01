Wolontariusz WOŚP ukradł pieniądze z puszki. Prawnik mówi, co mu grozi: "Chociaż to tylko 10 zł, to jest to przestępstwo"

Prawnik mówi, co grozi wolontariuszowi WOŚP

Chociaż ukradł tylko 10 zł, to za każdą ukradzioną złotówkę może spędzić rok w więzieniu. (...) Mężczyzna przyznał się do kradzieży i to nie takiej zwykłej, ale kradzieży z włamaniem. Chociaż ukradł tylko 10 zł, to w tym przypadku niezależnie od kwoty zawsze jest to przestępstwo, zagrożone karą do 10 lat za kratkami. No ale w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, że przy takiej kwocie sąd wymierzyłby tak wysoką karę. Niemniej stres przed sądem dla mężczyzny będzie już chyba największą karą - powiedział prawnik na opublikowanym na Instagramie filmiku.