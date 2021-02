Wyciekły NOWE ZDJĘCIA Kristen Stewart z planu filmu o księżnej Dianie! (FOTO)

Edyta 40 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Komentarze niesamowicie bawią. Polacy jak zwykle specjaliści nawet od aktorstwa. Tymczasem Kristen to aktorka, która jest rozchwytywana przez reżyserów czy to w Stanach. Stewart ma dużo świetnych ról, ale to nie są filmy komercyjne takie jak kochacie, a w Polsce panuje kult Marvela czy Vegi. Obejrzyjcie europejskie festiwalowe kino. Ps aktorstwo nie polega na tym, że aktor ma inną minę w każdej scenie, może grać jedną byle by wszedł w postać, a Kristen to robi. U niej wszystko jest w gestykulacji, głosie i oczach. Może być dobru film. Charakteryzacja bardzo dobra, ale mogli jej dorobić nos.