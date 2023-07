Wydekoltowana Lana Del Rey stroi miny na koncercie. Tym razem nie odcięli jej prądu (ZDJĘCIA)

Lana Del Rey szturmem wkroczyła do świata show biznesu ponad dekadę temu, kiedy to jej ikoniczny już krążek "Born To Die" zachwycił słuchaczy na całym świecie. Zdaje się, że wokalistka słynąca z zamiłowania do stylu retro swój szczyt popularności ma już za sobą. Mimo to 38-latka wciąż nieźle sobie radzi w przemyśle muzycznym, a jej ostatnie albumy zyskały uznanie wiernych fanów oraz krytyków.