Lana del Rey się ZARĘCZYŁA! Kim jest narzeczony piosenkarki? (FOTO)

Kim jest nowy narzeczony Lany del Rey?

Oprócz tworzenia muzyki ukochany Lany opiekuje się takimi artystami jak Disco Biscuits, MAX i Daya. Przed laty Winiker współtworzył zespół Steel Train wraz z Jackiem Antonoffem, popularnym autorem tekstów i producentem. 40-latek współpracował z del Rey przy kilku jej projektach, w tym albumie Norman F-king Rockwell z 2019 roku, Chemtrails Over The Country Club z 2021 oraz jej najnowszej płycie, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.