Wyjawiono, co Bianca Censori szeptała Kanye Westowi do ucha kilka dni przed informacjami o rozwodzie

To co wyprawiała w klubie typowe dla rasowej ..iwki, którą z niej zrobił.Kto by się czuł komfortowo w sytuacji gdy wszyscy ubrani a ona goła?Jak jej ojciec się na to zapatruje?Kanye się nie rozbierze bo wyszłoby na jaw że niezbyt natura go wyposażyła ,mówił już o tym ten od sex taśm .To wyjaśnia jego chęć dominacji nad żoną..