Wystrojeni Anna i Robert Lewandowscy pozują z rodziną na tureckich wakacjach (ZDJĘCIA)

Agnieszka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 240 15 Odpowiedz

Tak się zastanawiam, co im dają te relacje, po co to? Mogą mieć wakacje jakie chcą. No i fajnie, każdy by tak chciał. Natomiast szczerze mnie zastanawia jaki cel jest wrzucania tego do sieci, tak żeby każdy widział? Mogą mieć wszystko bez konieczności sprzedawania tego w mediach, mają tyle hajsu że nie muszą być słupem reklamowym jak jakieś tam podrzędne celebrytki-instagramerki. Tak więc, po co??? (Pytam szczerze, nie chodzi o żadną zazdrość, Pan Robert jest super sympatyczny i gratuluję mu osiągnięć, jest fantastycznym reprezentantem naszego kraju).