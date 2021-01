Wystrojona Agnieszka Woźniak-Starak w butach Balenciagi za 6 tysięcy prezentuje zimowe trendy przed studiem TVN-u (ZDJĘCIA)

Do "oryginalnych" botków francuskiego domu mody Agnieszka Woźniak-Starak dobrała rękawiczki Isabel Marant za 640 złotych i torbę Ani Kuczyńskiej za tysiąc złotych. Lubicie jej styl?

Odkąd Agnieszka Woźniak-Starak powróciła do życiu publicznego po dłuższej przerwie, prowadząca Dzień Dobry TVN znów jest stałą bywalczynią kolumn plotkarskich. Ostatnio celebrytka została zamieszana w tak zwaną "aferę szczepionkową", kiedy to 42-latce zarzucono, że - podobnie, jak kilku jej sławnych znajomych z branży - skorzystała z przedwczesnego szczepienia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ostatecznie Woźniak-Starak zmuszona była osobiście ustosunkować się do krążących pogłosek, zapewniając, że nie skorzystała ze swojego gwiazdorskiego statusu i cierpliwie czeka na swoją kolej.