Agnieszka Woźniak-Starak o botkach przypominających krowie racice: "To są moje buty, ja je lubię i mi się podobają"

Po tragicznej śmierci męża Agnieszka Woźniak-Starak na jakiś czas zniknęła z życia publicznego. Obecnie 42-latka spełnia się jako prowadząca Dzień Dobry TVN oraz własnego programu radiowego, regularnie pojawia się więc w mediach. Ostatnio prezenterka udzieliła wywiadu Annie Jurgaś w ramach cyklu Into the leader's mind. Podczas instagramowej transmisji na żywo Agnieszka opowiedziała m.in. o swojej miłości do zwierząt, karierze oraz sprawach finansowych.