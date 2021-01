Agnieszka Woźniak-Starak NIE ZASZCZEPIŁA SIĘ poza kolejką: "Zrobię to, gdy przyjdzie moja pora"

To właśnie ze względu na powiązania z dyrektorem programowym TVN o skorzystanie z "okazji" podejrzewano także jedną z prowadzących Dzień Doby TVN - Agnieszkę Woźniak-Starak . Plotki zaczęły być na tyle natarczywe, że gwiazda popularnej stacji ostatecznie sama postanowiła się do nich ustosunkować.

Przed chwilą dostałam pytanie od dziennikarki z Wirtualnej Polski, czy to prawda, że zaszczepiłam się przeciwko Covid-19. Ponoć takie komentarze pojawiają się też na różnych portalach. No więc nie - nie zaszczepiłam się poza kolejką. Ale bardzo chętnie się zaszczepię, gdy już przyjdzie moja kolej, czyli zakładam, że to będzie gdzieś za rok. To tyle - deklaruje dziennikarka w opublikowanym na Instagramie nagraniu.