Wystrojona Anna Lewandowska relacjonuje NIEUDANĄ randkę z Robertem: "Moim marzeniem okazało się SPANIE" (FOTO)

Anna i Robert Lewandowscy to dziś jedna z czołowych par polskiego show biznesu. Małżeństwo nie spoczęło jednak na laurach i cały czas prężnie rozwija kolejne biznesy.

Trenerka i piłkarz na co dzień mieszkają w Monachium, gdzie znajduje się klub Roberta. Nie tak dawno przyjechali jednak w odwiedziny do Polski, by spotkać się ze stęsknioną rodziną i nadrobić towarzyskie zaległości.