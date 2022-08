Wyszło na jaw, kim jest kochanka Gerarda Pique! To 23-letnia studentka i jego PRACOWNICA

Gerard Pique długo mógł pochwalić się krystalicznie czystym wizerunkiem w mediach. Do czasu. Gdy na światło dziennie wypłynęły doniesienia o niewierności ojca dwójki synów Shakiry, budowana latami reputacja piłkarza doznała znaczącego uszczerbku. Nie dość, że 35-latek dorobił się łatki "zdrajcy", to jeszcze w kuluarach zaczęły krążyć informacje, że Hiszpanowi uderzyła sodówka do głowy.