Blanka Lipińska odreagowuje stres na zakupach

Haiduge 59 min. temu

Białe włosy, dziwna fryzura, spalona skora, dresowa sukienka do bardziej „eleganckiego” płaszcza, który normalnie sięga do kolan a nie łydek.. Brwi Angry Birds tandetne, za duże okulary ala Miami Vise. Plus stary model mercedesa w okropnym, wieśniackim kolorze... Kobitka lubi wzbudzać zainteresowanie i szokować co jej się ostatnio dobrze udaje. Ale klasy, jakiegos smaku, elegancji czy wyczucia w niej zero. Myśle ze w środku jest mocno pogubiona i sama nie wie kim jest. Wiec gra to co się obecnie sprzedaje....