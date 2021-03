Youtuberka bezlitośnie OCENIA ubrania Małgorzaty Rozenek i Oli Żuraw: "Za ciuchy po domu bym TYLE NIE DAŁA"

Na stronie ten komplet wydawał się beżowy, a on w rzeczywistości jest taki siwy. Troszeczkę szarawy, na pewno nie beżowy. Bardzo komfortowo nosi się na ciele. Nic nie uwiera, nie uciska, fajnie wykonany, ale jest to taki komplet, na który ja bym nie zwróciła uwagi. Ja go nie zostawię, na pewno go odeślę, po to nie trafia w mój klimat, to jest komplet po domu. Dla mnie komplet po domu, no kurczę, nie wydałabym tyle na to. Ta cena jest za wysoka, bo to mnie jakoś nie porywa.