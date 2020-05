Zaangażowana Angelika Mucha walczy w "PnŚ" z uzależnieniem młodzieży od tytoniu: "Młodzi odbiorcy się mną INSPIRUJĄ" (FOTO)

Początkowo 22-letnia dzisiaj influencerka traktowana była przez mainstreamowe media z przymrużeniem oka . Wielu Polakom Angelika kojarzyła się bowiem ze swojej ślepej wręcz miłości do popularnych wokalistów, szczególnie Justina Biebera i Shawna Mendesa . Jej uwielbienie do gwiazdorów czasem przybierało wręcz kuriozalne formy:

Mucha, którą obserwuje na Instagramie ponad 1,6 mln fanów , stała się teraz jedną z najpopularniejszych przedstawicielek młodego pokolenia. Z tego powodu to właśnie ją wybrano na ambasadorkę akcji Stop Fejk Friends , mającej na celu zniechęcanie młodzieży do sięgania po papierosy.

Nigdy w życiu nie paliłam papierosów i dlatego chciałam wziąć udział w tej kampanii, by pokazać, że, nawet jeśli to jest modne, to nie jest to fajne - tłumaczyła Mucha.

Wzięłam udział w tej kampanii, dlatego, że się z nią w 100% utożsamiam. Nigdy nie zapaliłam i zawsze byłam temu przeciwna. Mimo tego, że moi znajomi palą, choć ja zawsze im mówię, by tego nie robili i przestali. Ma to same negatywne skutki - wyjaśniła Angelika. Stwierdziłam, że skoro mam tak ogromny zasięg i trafiam do młodych odbiorców, inspirują się mną, pytają mnie o rady w różnych dziedzinach, to chciałam to wykorzystać, bo tak wiele młodych ludzi zaczyna palić.