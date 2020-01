Zaangażowani Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wspólnie zajmują się córką w restauracji (ZDJĘCIA)

Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie z mężem i córką aktorka spędza każdą chwilę. Ostatnio całą trójką wybrali się do restauracji. W przerwach od pochłaniania zamówionych potraw, szczęśliwi rodzice na zmianę zajmowali się pociechą. Tego dnia Agnieszka i Maciek postawili na luźne, mało wyszukane stylizacje. Po udanej rodzinnej uczcie zrelaksowani tancerze wrócili do domu, który zakupili w zeszłym roku, jeszcze przed narodzinami wymarzonej córki.