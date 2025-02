Zabił własną matkę, a potem planował zamach na premiera. Makabryczna zbrodnia przerwała karierę aktora z "Riverdale"

Ryan Grantham pochodził z Kanady i mieszkał w niewielkim mieście Squamish w Kolumbii Brytyjskiej. W wieku dziewięciu lat zadebiutował w filmie telewizyjnym " Tajemnica dziadka do orzechów ". Potem wystąpił jeszcze w ponad trzydziestu filmach i serialach. Zazwyczaj były to niewielkie role. Ryan zagrał jednak w kilku popularnych produkcjach, takich jak serial " Nie z tego świata " czy film " Parnassus: Człowiek, który oszukał diabła ". Grantham po raz ostatni wystąpił zaś w znanym serialu " Riverdale ".

Morderstwo matki i zachowanie Ryana po dokonaniu zbrodni

Gdy kobieta grała w swym domu na pianinie, Ryan podszedł do niej od tyłu i oddał jeden strzał w głowę. Użył karabinu kalibru .22. Po dokonaniu zbrodni młody mężczyzna nagrał film, w którym pokazał zwłoki swojej matki i przyznał się do zabójstwa. Potem zachowywał się, jakby nic się nie stało. Poszedł bowiem do bankomatu, gdzie wypłacił gotówkę. Następnie zakupił alkohol i narkotyki. Po powrocie przez kilka godzin oglądał Netflixa, pił piwo i palił marihuanę.