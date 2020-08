Zadumana Małgorzata Rozenek martwi się o synów z powodu powrotu do szkoły: "Mamy niemowlaka w domu! Troska jest duża"

Media huczą ostatnio na temat powrotu dzieci do szkół po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Jest to zagadnienie wyjątkowo bliskie sercu Małgorzaty Rozenek , która już za tydzień wyśle do placówki oświatowej swoich dwóch starszych synów - Stanisława i Tadeusza . Towarzyszące milionom rodziców obawy nie ominęły też "perfekcyjnej pani domu", która postanowiła podzielić się nimi na Instagramie.

Lato się chyba skończyło, pora wyciągnąć z szafy cieplejsze ubrania, ale jest coś takiego w pięknej, polskiej, złotej jesieni, że ja się nią cieszę. Co prawda w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowaliśmy z wyjazdu za granicę, to lato w Polsce mieliśmy piękne, więc przyjście jesieni nie będzie dramatem. Chłopcom na pewno będzie łatwiej wrócić do szkoły (od marca!), tylko ciekawe, ile do tej szkoły pochodzą? - zastanawia się Rozenek.