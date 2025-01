Zaginięcie "króla kryptowalut". Siostra mężczyzny otrzymywała przerażające nagrania. "Mówił, że ktoś chce mu obciąć palce"

No cóż, pozostaje tylko współczuć temu człowiekowi i jego rodzinie. On zapewne nie żyje, a rodzina mimo, że zdaje sobie z tego sprawę, to miesza jej się z nadzieją, że może jednak, może gdzieś jest przetrzymywany, a może wywieziony, a może cierpi, a może stracił pamięć.. a może a może.. tragedia. To już lepiej by było dla nich odnaleźć ciało, pochować, opłakać i żyć dalej, a tak to nie zaznają spokoju.