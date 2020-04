Zakochana Oliwia z "Love Island" POTWIERDZA związek z Sashą z "Top Model" podczas wspólnego łamania kwarantanny (FOTO)

Wszystko wskazuje na to, że Miśkiewicz zdążyła już znaleźć pocieszenie w ramionach kolejnego wybranka. Kilka dni temu aspirująca celebrytka postanowiła wybrać się na randkę do mieszkania znanych z Warsaw Shore Sashy i Don Kasjo. Podczas wizyty blondynka nie tylko wzięła udział w prowadzonej przez nich instagramowej relacji na żywo, lecz również w przypływie romantyzmu nie szczędziła Sashy czułości.

Okazuje się, że Oliwka wciąż za nic ma sobie zalecenia polskich władz i właśnie postanowiła wybrać się na wycieczkę do Sopotu. Blondynce towarzyszyła poznana w Love Island Marietta Fiedor oraz... nowy ukochany. Wśród kilku fotografii z nadmorskiego wyjazdu opublikowanych przez Miśkiewicz znalazło się również zdjęcie jej dłoni splecionej z ręką nowego wybranka. Sasha nie został przez nią oznaczony na fotografii, zdradził go jednak charakterystyczny tatuaż na zewnętrznej części dłoni.

Miałam Was za normalne i przede wszystkim inteligentne dziewczyny... A jak tu się ma do #zostańwdomu fakt spotykania się ze znajomymi po domach? Wspólnych wyjazdów i posiadówek? Was to #zostańwdomu nie dotyczy? - zastanawiała się jednak z internautek.