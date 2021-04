ZAPADŁ WYROK w sprawie pseudohodowców z Dobrcza! "Najwyższy w historii polskiego sądownictwa"

Zwierzęta były we własnych odchodach. Klatka na klatce, fetor był straszny. Prowizoryczne klatki z szafek. Suki z młodymi w odchodach na mokrym sianie, z ranami. Nie widziałam czegoś takiego i pozwolę sobie to nazwać obozem koncentracyjnym dla zwierząt - mówiła bez ogródek Bitowt.

Sprzedawali psy chore, które przebywały w skrajnym niechlujstwie. To nie było humanitarne traktowanie zwierząt. One służyły jako maszynki do zarabiania pieniędzy. Mój pies był chory w momencie już zakupu, później wynikły w trakcie sprawy kolejne komplikacje. Takich osób jak ja, w akcie oskarżenia było 28. Łącznie postawiono 29 zarzutów. Jeden to był zarzut traktowania ze szczególnym okrucieństwem, reszta - oszustwa wobec kupujących - mówił cytowany przez medium Marcin Kosiński, oskarżyciel posiłkowy w procesie Izabeli i Romana G.