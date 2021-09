Zaskoczeni fani komentują NOWE FRYZURY Agnieszki i Ewy z "Gogglebox": "Sobowtóry Magdy Gessler"

Mananan 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

One w tym siedzilay w jednym z odciknow. Matkooo ja myslalam ze dla beki zalożyły coś pokroju mopa. Matkoooo ...ja myslalam ze to żarty.... Ze taki dystans do siebie maja.... Hohoooo..no to grubo....