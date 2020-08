Zatroskani fani powątpiewają w istnienie gustu Kasi Tusk: "PO JAKI CZORT TA SIATA NA WŁOSY?!"

W przeciwieństwie do wielu koleżanek z szafiarskiej branży, Kasi Tusk przeważnie udawało się unikać oskarżeń o bycie "ofiarą mody". Córka byłego premiera ma na to wypracowany sposób - zamiast latać za sezonowymi trendami, inwestuje w absolutne klasyki i ogranicza się do zachowawczej gamy barw, co jej wierne fanki bardzo zresztą sobie cenią.