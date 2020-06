Zdeklarowany antyszczepionkowiec Novak Djokovic MA KORONAWIRUSA. Zaraził się na zorganizowanym przez siebie turnieju...

Choć liczba osób zakażonych koronawirusem wciąż rośnie, wielu niedowiarków (w tym osób publicznych) decyduje się na publiczny bojkot narzuconych przez rząd obostrzeń i snucie teorii spiskowych, jakoby władza próbowała wykorzystać rozprzestrzeniający się COVID-19 do kontroli nad światem. Do zdeklarowanych antyszczepionkowców do niedawna należał lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic. Serb otwarcie wyśmiewał fakt, że większość społeczeństwa obawia się zakażenia i stara się zachować wszelkie środki ostrożności, oskarżając ich o ulegnięcie zbiorowej histerii. To się jednak zmieniło...