Zjawiskowa Jennifer Lopez wtula się w Bena Afflecka na premierze komedii romantycznej (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez i Ben Affleck zdają się przeżywać obecnie drugą młodość. Zakochana para, która wróciła do siebie po prawie 20 latach przerwy, dziś nie może bez siebie żyć. O łączącym ich uczuciu mogą świadczyć choćby liczne zdjęcia paparazzi, na których nie brakuje dowodów w postaci czułych gestów. Affleck wprost zasypuje piosenkarkę pocałunkami i nie chce wypuszczać jej ze swoich objęć. Nie inaczej było też i na wtorkowej premierze filmu z Jennifer w roli głównej.

Ben i Jen pojawili się na czerwonym dywanie premierowego pokazu filmu "Wyjdź za mnie" w dopasowanych stylizacjach. On cały na czarno, w eleganckim płaszczu i spodniach w kant. Ona w białej koronkowej sukience i wysadzanych kryształkami szpilkach, do których dobrała połyskujące puzderko. Nawet pod ostrzałem fleszy Affleck troskliwie tulił swoją drugą połówkę, co kilka chwil składając na jej skroni niewinne całusy.