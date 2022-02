Jennifer Lopez rozpływa się nad związkiem z Benem Affleckiem, szczegółowo opisując ich relację: "To piękna historia miłosna, ale nie bierzemy jej za pewnik"

W ubiegłym roku Jennifer Lopez i Ben Affleck postanowili dać swojej miłości drugą szansę. Powrót "Bennifer" wprawił fanów pary w prawdziwą euforię i błyskawicznie ściągnął na nich uwagę mediów i paparazzi. Choć początkowo JLo i Ben starali się rozwijać związek w tajemnicy przed światem, w końcu znudziło im się ukrywanie. Zakochani coraz częściej dają się przyłapać podczas romantycznych randek czy rodzinnych wypadów na miasto. Zdążyli już także zaliczyć kilka wyjść na ścianki.

Jennifer Lopez pojawiła się ostatnio na okładce najnowszego wydania magazynu "People". Przy okazji wokalistka udzieliła pismu obszernego wywiadu, w którym zdradziła, jak obecnie wygląda jej życie. JLo otwarcie przyznała, że aktualnie jest wyjątkowo szczęśliwa i "nigdy nie miała się lepiej". Spora w tym zasługa związku z Benem Affleckiem - zdaniem gwiazdy zejście się po latach z byłym narzeczonym przypomina "love story" z prawdziwego zdarzenia.

Czuję się szczęśliwa i dumna, że z nim jestem. To piękna historia miłosna, że dostaliśmy drugą szansę - powiedziała Lopez w rozmowie z "People".

JLo nie ukrywała, że na początku wraz z Benem poważnie obawiali się medialnego szumu wokół ich związku. Jak przyznała, lata temu ona i Affleck byli nieco "naiwni" i wystawili swoją relację na widok publiczny, przez co finalnie zostali niemal "stratowani". Tym razem para chciała więc rozegrać sprawy kompletnie inaczej.

Pomyśleliśmy sobie: wow, jesteśmy tacy szczęśliwi i nie chcemy, żeby to znowu weszło w grę. Teraz jesteśmy starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni, jesteśmy na innych etapach życia, mamy dzieci i musimy być tego bardzo świadomi. Jesteśmy tak ostrożni, ponieważ to tak piękny czas dla nas wszystkich. Po prostu cieszę się i mam szczęście być w szczęśliwym i kochającym związku, chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby to chronić. Uważamy to za święte - wyjaśniła.

W wywiadzie Lopez przyznała, że obecnie jej związek z Affleckiem bardzo różni się od tego sprzed lat. Jak zdradziła, w ich relacji jest więcej "uznania i celebracji". Gwiazdorska para ma również świadomość, jak wyjątkowy jest fakt, że dostali drugą szansę od losu.

Gdy znajdziesz kogoś, kogo naprawdę kochasz i dostajesz drugą szansę, to jest to wyjątkowe. To naprawdę rzadka, cenna, i piękna rzecz i nie bierzemy jej za pewnik - przyznała.

JLo nie ukrywała, że jest pełna podziwu dla partnera i przemiany, jaką przeszedł na przestrzeni lat. Jak podkreśliła, Affleck poświęcił wiele czasu na pracę nad sobą i dziś jest wspaniałym człowiekiem, partnerem i rodzicem.

Jestem z niego taka dumna, jestem dumna z mężczyzny, którym się stał (...). Bycie ze sobą szczerymi, kochającymi, to podstawa wszystkiego. Uważam, że jest w takim miejscu w życiu, gdzie - ja czuję się tak samo - to była długa podróż, nauczenie się i zrozumienie siebie, dotarcie do miejsca, w którym czujesz się naprawdę dobrze ze sobą i z tym, kim jesteś, by być w szczęśliwym, zdrowym związku. Widzieć osobę, człowieka, mężczyznę, ojca i partnera, którym dziś jest - jest wszystkim, czym zawsze wiedziałam, że jest i chciałby być - rozpływała się nad ukochanym.

W wywiadzie Lopez podkreśliła również, iż wierzy w prawdziwą miłość i chce wpoić podobną wiarę swoim pociechom. Zapytana o przyszłość z Affleckiem zdradziła natomiast jedynie, że marzy jej się życie "przepełnione miłością i szczęściem" z dziećmi oraz partnerem.

