Zlot znanych par na święcie polskiego futbolu: uśmiechnięte Kurzopki, Werner i Kołodziejczyk, Bomba z Collinsem (ZDJĘCIA)

Dream team 34 min. temu zgłoś do moderacji 45 25 Odpowiedz

!!!!Biedroń i śmieszek są w ciąży Żukowska odbiera poród niebinatrnego dziecka o imieniu Nemo choć miała już ochotę dokonać aborcji. Hołownia naszymi rękami wbija w ziemię Władka a lekarz kamysz od obrony narodowej spakował plecak ucieczkowy jak Beck w39' Donald obiecał 100 konkretów na 100 dni jak cwaniaczek co sprzedał staruszce garnki za 12000zł A teraz sprowadza pontonowych ginekologów od ursuli z UE i rozdaje jak dealer tabletki dzień PO zbiorowym gwałcie w strefie NO GO!!!