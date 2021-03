Złote Globy 2021: Wystrojona w suknię Louis Vuitton Nicole Kidman pokazuje córki!

Nick 1 godz. temu zgłoś do moderacji 35 10 Odpowiedz

Nie tak dawno po sieci krążył film gdzie Tom Cruise cisnął ludzi na planie jak opętany i ktoś to nagrał na telefon, rzekomo za brak maseczek albo nie trzymanie dystansu itp. nie zła ściema aby przykryć jego osobowość, strasznie nerwowy człowiek gdy się nakręci 😉 jak ona z nim tyle lat wytrzymywała ? Można łatwo zrozumieć dlaczego Katie Holmes uciekła z córką polecam obejrzeć. To już nie ważne w co on se tam wierzy, modli itp. ale to jaki on jest po... szurnięty do zwykłych ludzi którzy u niego pracują... jak był młody grzeczny jak zdobył kasę i pozycję drugi Hitler