Złote Globy 2022. Co gwiazdy porabiały ZAMIAST brylowania na gali: szczepienia przeciw COVID, pałaszowanie spaghetti i tarzanie się w śniegu z pieskiem (ZDJĘCIA)

Tegoroczne rozdanie Złotych Globów bez dwóch zdań przejdzie do historii jako jedna z najbardziej skandalicznych imprez tego typu we współczesnej historii popkultury. Na imprezę nie przybył ani jeden nominowany do statuetki. Gwiazdy jednomyślnie zbojkotowały wydarzenie w związku z licznymi skandalami i zarzutami o rasizm oraz korupcję wśród organizatorów. Ostatecznie laureatów ogłoszono w mediach społecznościowych. Czerwony dywan się nie odbył, a na scenie wystąpiła jedynie garstka osób.