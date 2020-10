Gąsiewska podróżuje bez maseczki na twarzy

bbc 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

noszenie maseczek tylko pogarsza sprawę, bo kto je wymienia co te 20 minut, ja zakładam przed wejściem do sklepu gdy wychodzę ściągam i do kieszeni , potem drugi sklep czy pociąg , zakładam tą samą a w międzyczasie dotykałam różne rzeczy, i teraz tymi rękoma (byc może z wirusem) dotykam tej maski i przykładam do ust i nosa....no kto ma kasę żeby co chwila to wymieniać....to samo z materiałowymi kto je sterylnie sciąga i chowa, z tego co widzę to wszyscy je po prostu wyciągają z kieszeni..