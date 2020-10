Wzburzona Dorota Zawadzka o koronasceptykach: "Pan Karolak powinien się PUKNĄĆ W ŁEB"

Bea 27 min. temu zgłoś do moderacji 22 7 Odpowiedz

Pani kółek pani nazwisko rzeczywiście oddaje pani poziom.Jest pani matka co ma to szczęście mieć zdrowe dzieci. Moje dziecko 3 razy w tygodniu ma dializę Czy pani zdaje sobie sprawę co się wokół dzieje? Codziennie umieramy z niepokoju, Co będzie jak przez pani i pani podobnych mędrców zachorują pielęgniarki obsługujące maszyny do dializ.Uratuje pani moje dziecko? Może zostanie pani dawca ? A respirator uratował już raz mojemu jedynemu dziecku życie ....Podłością jest myślenie tylko o sobie .