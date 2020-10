Zamaseczkowany Przemysław Kossakowski DRWI z koronasceptyków: "LUBIĘ WDYCHAĆ BAKTERIE. Przelewy dostaję przez czip 5G"

Tera 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 6 Odpowiedz

Nie podoba mi się to co się dzieje na świecie. Te bezsensowne ograniczenia, nie trzyma się to kupy. Ale nie doszukuje się w tym podstępu. Jak można nie wierzyć w wirusa? No jak? To na co jest chory ten co nie ma smaku, węchu itp? No na co? Na jelitowke? Na raka? Na borelioze? Na cholerę? Czy na urojenia? No na co?????????? Czy może tych chorób też nie ma i tylko ktoś nam wmawia że są? Pytanie do koronasceptykow..... Jakich chorób nie ma na świecie a my myślimy ze są? Oswieccie nas, a może popracujecie nad lekiem na raka (chyba że nie ma czegos takiego ). Po tych swoich szkołach podbijecie światową medycynę