Sarkastyczna Beata Tadla drwi z "koronasceptyków" z Violą Kołakowską na czele: "Mój syn ma COVID, YETI ISTNIEJE"

to prawda istnieje, bo sama przez to przeszłam w marcu i było okropnie ale.... mój facet się nie zaraził, nikt w moim ani w jego zakładzie nie zachorował, mało tego nie znam kompletnie nikogo kto by to miał więc powiem tak, to istnieje, nie pojmuję jak sie tym zaraziłam bo tylko ja to miałam. To nie jest pandemia, to nie jest niebezpieczne. Jestem zagorzałym przeciwnikiem siania paniki nie wierzę w rzadną pandemię chociaż powinnam prawda?