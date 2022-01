Zmartwiona Marianna Schreiber komentuje zatrzymanie Michała M.: "Oby nie popadł w UZALEŻNIENIE"

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 232 99 Odpowiedz

Marihuana została wpisana na listę narkotyków przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych - Nixona. To była jego walka z hipisami za to, że chcieli zakończenia wojny w Wietnamie i pokoju. Ich ruch zaczął mieć coraz więcej zwolenników i obywatele zaczęli się jednoczyć z nimi. W ramach "zemsty" Nixon wpisał marihuanę i grzyby halucynogenne (które powodowały pokojowe nastawienie do świata) na listę narkotyków. Nakłonił też inne kraje do zakazania tych substancji. Był to tylko i wyłącznie jego cel polityczny, a nie dobro tak jak zostało to wmówione ludziom. Wcześniej substancje te były nawet chwalone. Marihuana powinna być legalna i koniec kropka.