Zmarznięta Natalia Siwiec w obcisłym zestawie i w sneakersach Balenciagi za 4 tysiące poluje na kożuszek (ZDJĘCIA)

Po kilku upojnych dniach w Hiszpanii Natalia wróciła do ojczyzny, by dumnym krokiem wejść w sezon "jesieniarski". We wtorek celebrytka wybrała się do jednego ze stołecznych butików w celu zakupienia kożuszka na zbliżające się chłodne dni. Miłośniczka markowych ciuszków miała na sobie beżowy zestaw składający się z kusego topu i legginsów z wysokim stanem, który uzupełniła sneakersami Balenciagi za 4 tysiące. W trakcie zakupów Siwiec klasycznie zaprezentowała wachlarz zabawnych min.