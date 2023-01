Zmęczony Robert Lewandowski irytuje się prośbami o autografy: "Znowu? OSTATNI RAZ wam podpisuję" (WIDEO)

XoXoXo 10 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Mi tam go nie szkoda. Pchają się wszędzie, do reklam.. do TV. Wszystko ma swoją cenę. Sławne osoby przepłacają ją prywatnością. Za takie pieniądze jeśli myślą, że warto to już ich sprawa. Ale zapominają o jednym - najważniejszym! Bez tych ludzi co ich tak męczą oni by nie istnieli