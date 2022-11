Meksykańscy kibice DRWIĄ z Roberta Lewandowskiego! Do sieci trafiło nagranie z restauracji

Truee 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jest jeden Lewandowski w Polsce i mu wspołczuje jest duża presja na nim...Ludzie nie dają moralnego wsparcia i przy byle porażce krytykują. Gdy wbija gole wszyscy go uwielbiają gdy zawiedzie jest tym najgorszym..Nie wbił karnego trudno .Zdarza się .Messi też nie wbił .Czasami brak poprostu szczęścia,dobrej sytuacji by wbić tego gola .Przypominam ,że koledzy z drużyny niechcą z nim za bardzo współpracować .Tak jakby zazdrościli mu pozycji i celowo nie chcieli współpracować z Robertem .Może to być dla niego bardzo stresujące .To jest jeszcze trudniejsze dla Roberta. Dobrze ,że Szczęsny dobrze bronił .Czasem trzeba zaakceptować małe radości i niewymagać zbyt wiele bo mogło być gorzej .W każdym razie był remis z Meksykiem. To tyle .Więcej wyrozumiałości do Roberta ja zawsze dostrzegam ,że chłopak się stara ale nie jest w stanie odpowiadać za gre reszty drużyny .