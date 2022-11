Tak polscy piłkarze spędzają wolny czas w Katarze. Spotkali się z rodziną i odwiedzili ekskluzywną restaurację... gwiazdora memów (ZDJĘCIA)

Mika 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Ciekawa jestem czy gdyby to byli wasi mężowie to czy byście poleciały do Kataru czy w ramach protestu jednak nie żeby Polacy się nie burzyli bez kaj ludzie każdy na ich miejscu by poleciał tylko teraz najlepiej jest krytykować! ja ostatnio pojechałam do męża który był w delegacji na weekend z dziećmi na drugi koniec polski czas start zlinczujcie mnie !!!!!ludzie więcej empati zrozumienia dobroci bo ten jad was kiedyś zabije !!!!