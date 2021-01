Znane są już ceny luksusowych ubrań od Sary Boruc. Skórzany płaszcz za jedyne 13 tysięcy, bawełniane dresy - 850 złotych...

Sara Boruc zabłysnęła na celebryckim firmamencie jako partnerka Artura Boruca. Z biegiem lat do miłośniczki markowych ciuszków przylgnęła krzywdząca łatka "utrzymanki", której poznanianka próbowała się za wszelką cenę pozbyć, imając się różnych zajęć: od prowadzenia programu modowego Shopping Queen przez pisanie felietonów do modowego magazynu po projektowanie biżuterii. W końcu matka trójki dzieci zrozumiała, że najlepiej odnajdzie się w roli kreatorki odzieży i założyła markę The Mannei specjalizującą się w produkcji płaszczy z naturalnej skóry.