Sukces Sary Boruc. Kendall Jenner założyła kurtkę JEJ projektu: "JARAM SIĘ"

Wszysy czepiają się Sary, że, wszystko dzięki mężowi itd. Dziewczyny, to przecież dobrze że mąż polepsza jej życie. Jest piękna, zawróciła mu w głowie na tyle, że zrobił ja swoją żoną i chce jej dać wszystko. Co w tym złego? Czy gołe minimum w związku jest jakieś bardziej szlachetne? A Sara jest pracowitą babką, patrzcie na jej biznesowe projekty, no i figurę- od leżenia takiej nie ma... Dziewczyny, to jest normalne, że pociąga Was człowiek sukcesu, który chce wam nieba przychylić, a nie leniwy frustrat z piwkiem przed tv... To jest normalny ewolucyjne ukształtowany instynkt. Tak jak facet szuka najładniejszej dziewczyny zgodnie ze swoim instynktem, i co ciekawe, jakoś nikt tego nie wyśmiewa i nie kwestionuje szczerości jego uczuć...🤷‍♀️ Obczajcie na IG schoolofaffluence i feminineevolution, a otworzą się Wam oczy...