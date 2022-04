Znani goście Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz brylują na kolacji przed HUCZNYM ŚLUBEM: Eva Longoria, Serena Williams, Gordon Ramsay (ZDJĘCIA)

Ślub Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych towarzyskich wydarzeń tego roku. Już w sobotę para powie sobie "tak" podczas hucznej ceremonii na terenie należącej do ojca panny młodej posiadłości na Florydzie. Podczas zaślubin, na których nie zabraknie elementów tradycyjnych dla kultury żydowskiej, Peltz zaprezentuje wykonaną na zamówienie suknię od Valentino. Kreacja panny młodej nie będzie jednak jedyną atrakcją wieczoru. Po ceremonii zaproszeni goście będą mogli m.in. szaleć przy muzyce Snoop Dogga (który w ramach prezentu ślubnego zaoferował, że wcieli się w rolę dj'a) czy skosztować specjałów przyrządzonych przez francuskiego szefa kuchni. A wszystko to pod gigantycznymi namiotami mogącymi pomieścić nawet tysiąc osób.