Znany z seriali i filmów Rafał I. trafi za kratki na 1,5 ROKU. Nie przyznaje się do winy: "Staram się być dobrym człowiekiem"

Oskarżony gwiazdor nie zgadza się z wyrokiem sądu

Rafał I. nie stawił się na czwartkowej rozprawie. Mężczyzna usłyszał wcześniej zarzuty wymuszenia rozbójniczego, stosowania gróźb karalnych oraz zastraszania świadka . Sprawa dotyczyła jego byłego pracownika, Dawida K., którego miał uporczywie nękać i zmusić go do podpisania niekorzystnej dla niego umowy pożyczki. Z ustaleń śledczych wynika, że do tego incydentu doszło w 2020 r. na zapleczu jednego ze sklepów monopolowych w Gołdapi.

Oskarżony twierdzi na dodatek, że w całej tej sprawie to on jest pokrzywdzonym. Według jego wersji zdarzeń wymieniony wcześniej Dawid K. w 2019 r. okradł go na kwotę 15 tysięcy złotych. Rafał I. przyznał się jedynie do uderzenia mężczyzny w stanie wzburzenia tuż po tym, jak ten miał wymigać się od oddania pieniędzy, zwracając się do swojego byłego pracodawcy w obraźliwych słowach.