Zofia K. oskarżona. Polskiej medalistce olimpijskiej grozi osiem lat więzienia

Anonimka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiecie co, jak jej nie lubię, to mnie do szału doprowadza to wydawanie wyroków na zaś. Równie dobrze, chciwa to może być ta druga córka. Wiele jest takich historii, że po śmierci rodzica rodzeństwo sobie by oczy wydrapało, byle jak najwięcej skubnąć z majątku. Takich ludzi cała masa, mam wrażenie, że kogo nie spotkam, to zna zwaśnione rodzeństwo z takich powód. Oskarżona to nie znaczy skazana.