Zofia Klepacka pochwaliła się zdjęciami z KOMUNII CÓRKI. "Niech Cię Jezus Chrystus prowadzi przez życie"

Maj w Polsce uważany jest za miesiąc komunijny. W tym roku w gronie rodziców, którzy posłali swoje dzieci do Pierwszej Komunii, nie brakowało przedstawicieli rodzimego show biznesu. Wspomniany sakrament przyjęły na przykład córki Małgorzaty Sochy, Justyny Steczkowskiej oraz Agnieszki Hyży, a celebrytki nie zapomniały rzecz jasna pochwalić się tym faktem na swoich instagramowych profilach. Zdecydowanie najwięcej emocji w polskich mediach wzbudziła jednak komunia pociechy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Byli małżonkowie wspólnie towarzyszyli bowiem córce podczas uroczystości, a każde z nich do kościoła przybyło wraz ze swoją drugą połówką.

Zofia Klepacka posłała córkę do komunii. Pochwaliła się zdjęciami

Wśród znanych rodziców, których pociechy w minionym miesiącu przystąpiły do Pierwszej Komunii, znalazła się również Zofia Klepacka . Windsurferka i brązowa medalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie jest dumną mamą dwójki pociech - syna Mariano oraz córki Marii. W minioną sobotę Klepacka wraz z najbliższymi świętowała komunię młodszej z latorośli. Sportsmenka postanowiła uwiecznić ważne wydarzenie w życiu córki i opublikowała w sieci kilka pamiątkowych zdjęć z uroczystości.

Klepacka pochwaliła się na przykład instagramowym obserwatorom kadrami, na których widać, jak pozuje w towarzystwie najbliższych oraz kroi komunijny tort wraz z córką. Windsurferka pokazała też zdjęcie ubranej w albę pociechy trzymającej na rękach pupila. Klepacka uwieczniła także moment, w którym z uśmiechem na ustach tuliła do siebie córkę. Wspomnianą fotografię opatrzyła krótkimi życzeniami dla małej Marii.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie o Zofii Klepackiej głośno było w kontekście zarzutów o oszustwo. Jak donosił pod koniec kwietnia Onet, sportsmenka miała nielegalnie wejść w posiadanie lokalu w centrum Warszawy. Nieruchomość wcześniej należała do dziadka 37-latki, który rzekomo miał przepisać ją na wnuczkę. Prokuratura dopatrzyła się jednak pewnej nieprawidłowości - jak ustalono, stan zdrowia mężczyzny nie pozwalał ponoć na to, by ten świadomie mógł zrzec się nieruchomości.