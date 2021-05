Zofia Zborowska z ciążowym brzuchem i jej przyjaciółka Aleksandra Domańska wcinają zapiekanki (ZDJĘCIA)

Mrau 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Domańska to gdyby nie ołówkowa i adidas to myślałam, ze to nasza księgowa... Serio... Myśle sobie co pani Malgosia tam robi w pudelku... Ten fryz, kolor i te złote wisiory. No nic tylko babka 50+. Rozumiem, że Domańskiej wisi wygląd ogólnie. Szkoda bo te retro pinup style jak z tego serialu tvp2 bardzo jej pasowały. Ale moze jej sie nie chce.