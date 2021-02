Żona Łukasza Nowickiego opowiada o PORONIENIU: "Trudny i bolesny czas"

Łukasz Nowicki i jego żona wspólnie wychowują również dwóch synów - Piotra, który jest owocem związku prowadzącego Pytanie na śniadanie i Haliny Mlynkovej, a także potomka Paszkowskiej, Zacharego. Ostatnio para postanowiła podzielić się ze światem rodzicielskimi przemyśleniami na blogu Anny Lewandowskiej Baby by Ann. W rozmowie małżonkowie zdradzili również, że kilka lat temu doświadczyli bolesnej straty pierwszego dziecka.

Oprócz radości od razu pojawił się lęk i niepewność. Pomimo szczęśliwego zakończenia to był dla mnie trudny i stresujący czas - wyznała.

Słuchałam z zazdrością opowieści innych mam, że za drugim razem jest więcej luzu. Ja tymczasem byłam zestresowana i pełna lęku (...) Dostałam bolesną lekcję od życia. Będąc w ciąży z Józią, do końca wiedziałam, że happy end niekoniecznie musi być nam dany. Było mi trudno. Dwa razy doświadczyłam ataków lęku, coś mnie zabolało, a ja gnałam z Łukaszem w środku nocy do szpitala, przekonana, że dzieje się coś złego. Bałam się, że stracę kolejną ciążę - relacjonowała.

Byłem wzruszony i podekscytowany, ale najbardziej to byłem świadomy. Wiesz… miałem 44 lata - relacjonował z kolei Nowicki.

Wiedziałem też, że będę po 60-tce, jak Józefina skończy 18 lat; wiedziałem, że to dojrzałe ojcostwo (...) To nie była łatwa decyzja, tym bardziej, że ja nie jestem jakąś mega rodzinną osobą , oczywiście kocham moją rodzinę, ale potrzebuję jeszcze innych bodźców. Bardzo lubię nasz świat, ale lubię też rzeczywistość bez dzieci: mój świat, pracę, którą wykonuję. Lubię być sam ze sobą - zdradził.

Jak już się zdecydowałem na ten krok, był on bardzo świadomy, powiedziałem sobie: "Ok stary, 15 lat dłużej trzeba będzie pracować itd". Podszedłem do sprawy bardzo odpowiedzialnie i poważnie, ale też z ogromną radością i szczęściem - dodał.